Хронологія війни — день 1234: Трамп готується відправити зброю Україні, а росіяни тиснуть на фронті

10 липня "Телеграф" продовжує в режимі реального часу інформувати, що зараз відбувається як на полі бою, так і на дипломатичному фронті

На календарі пʼятниця, 11 липня 2025 року та 1234-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За попередню добу на фронті сталось 174 бойових зіткнення, з яких 44 на Покровському напрямку. Володимир Зеленський заявив, що Росія не планує зупиняти війну, у той час, як Дональд Трамп вперше використає свої повноваження для відправки зброї Україні.

Як проходить 1234-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 11 липня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

06:00 Ранку! Зібрали для вас кілька новин, котрі ви могли проспати:

чергова ніч — чергова повітряна атака росіян. Вибухи чули у Харківській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській областях. Чекаємо на деталі від ПС ЗСУ;

передсвітанковий час п'ятниці виявився теж неспокійним. Зокрема, "шахеди" масовано атакували Харків і Суми, в обох містах чули по щонайменше п'ять вибухів. На Сумщині наслідки ще з'ясовуються, у Харкові є влучання у районі житлової забудови, пошкоджено будівлю медзакладу;

втім неспокійно також було і в Росії. "Добрі дрони" атакували Московську і Тульську області, вибухи чули у містах Дубна і Тула. За попередніми даними, під удар потрапили ті підприємства, що уже були раніше атаковані, але продовжили працювати на ВПК Росії;

президент США Дональд Трамп пообіцяв серйозну заяву щодо Росії вже у прийдешній понеділок, 14 липня. Деталей не озвучував;

Le Figaro: Макрон разом зі Стармером анонсували плани збільшити до 50 тисяч осіб кількість іноземних військових для майбутнього розгортання в Україні. Подібні плани Франція та Велика Британія виношують у рамках "коаліції охочих".

03:00 До п'яти безпілотників все ще є в районі Миколаївщини, оскільки весь час підтягуються нові дрони.

01:00 Херсонську та Миколаївську області масовано атакували ударні безпілотники.

00:00 Ворог масово завдає терористичних ударів по прифронтовому Добропіллю. Менш ніж за два дні по місту прилетіло понад 100 FPV-дронів — DeepState.

Про новини та події 8 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1231: США відновлюють постачання зброї, а Зеленський підписав нові санкції

Про те, що відбувалося 9 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1232: рекордна повітряна атака та продовження "літнього наступу" росіян

З ситуацією в Україні 10 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1233: Трамп розглядає нові санкції, а Росія атакувала Київ