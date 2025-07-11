Рус

Добропілля на Донеччині потерпає від російських FPV-дронів: в Deep State пишуть про важку ситуацію

Автор
Антон Корж
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Добропілля до цього перебувало під ударами "шахедів", КАБів та артилерії Новина оновлена 11 липня 2025, 04:51
Добропілля до цього перебувало під ударами "шахедів", КАБів та артилерії. Фото Суспільне

Тільки за 9 липня було зафіксовано понад 40 ударів FPV-дронами по Добропіллю

Місто Добропілля в Донецькій області вже два дні поспіль потерпає від ударів російських FPV-дронів. Понад 100 невеликих безпілотників прилетіло по місту за 9 та 10 липня і схоже, що це не кінець.

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState. Аналітики підкреслили, що росіяни атакують не військових, а переважно цивільні об'єкти та мирне населення. Окупанти завдають ударів по автівках, підприємствах, будинках, закладах харчування та магазинах.

Тільки за 9 липня було зафіксовано понад 40 ударів FPV-дронами по Добропіллю. Окупанти таким чином не тільки тероризують місто, але й намагаються вийти на дистанцію ураження FPV-дронами на оптоволокні. Це дасть їм змогу влаштувати полювання на логістику.

"Вийшовши на відстань 20 км по відтинку Попів-Яр-Новоторецьке-Разіне, вороги не втрачають можливість бити по глибині найбільш важливої і живої логістичної артерії Донеччини. І для цього вони готові виганяти своїх пілотів навіть на самий нуль. От тільки Росія показала вчергове свою істинну гнилу сутність, вбиваючи просто всіх підряд, навіть цивільних громадян", – сказано у повідомленні.

Добропілля під обстрілом
Окупанти за два дні спрямували на Добропілля понад 100 дронів

Тим часом росіяни могли відступитись від ідеї захопити Костянтинівку і повернутися до сильнішого тиску під Покровськом через нестачу особового складу. Командування ЗС РФ постало перед вибором одного з двох населених пунктів, який, на їхню думку, можна скоріше захопити.

Раніше журналіст Аркадій Бабченко поділився думкою, що Путін поставив усе, що у нього було на свій "літній наступ", проте за два місяці його проведення якихось результатів показати не вдалося. Бабченко припускає, що через якусь неправильну інформацію в Кремлі сильно переоцінили своє становище на фронті.

Теги:
#Донецька область #Війна #Добропілля