Добропілля на Донеччині потерпає від російських FPV-дронів: в Deep State пишуть про важку ситуацію

Тільки за 9 липня було зафіксовано понад 40 ударів FPV-дронами по Добропіллю

Місто Добропілля в Донецькій області вже два дні поспіль потерпає від ударів російських FPV-дронів. Понад 100 невеликих безпілотників прилетіло по місту за 9 та 10 липня і схоже, що це не кінець.

Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState. Аналітики підкреслили, що росіяни атакують не військових, а переважно цивільні об'єкти та мирне населення. Окупанти завдають ударів по автівках, підприємствах, будинках, закладах харчування та магазинах.

Тільки за 9 липня було зафіксовано понад 40 ударів FPV-дронами по Добропіллю. Окупанти таким чином не тільки тероризують місто, але й намагаються вийти на дистанцію ураження FPV-дронами на оптоволокні. Це дасть їм змогу влаштувати полювання на логістику.

"Вийшовши на відстань 20 км по відтинку Попів-Яр-Новоторецьке-Разіне, вороги не втрачають можливість бити по глибині найбільш важливої і живої логістичної артерії Донеччини. І для цього вони готові виганяти своїх пілотів навіть на самий нуль. От тільки Росія показала вчергове свою істинну гнилу сутність, вбиваючи просто всіх підряд, навіть цивільних громадян", – сказано у повідомленні.

Окупанти за два дні спрямували на Добропілля понад 100 дронів

Тим часом росіяни могли відступитись від ідеї захопити Костянтинівку і повернутися до сильнішого тиску під Покровськом через нестачу особового складу. Командування ЗС РФ постало перед вибором одного з двох населених пунктів, який, на їхню думку, можна скоріше захопити.

Раніше журналіст Аркадій Бабченко поділився думкою, що Путін поставив усе, що у нього було на свій "літній наступ", проте за два місяці його проведення якихось результатів показати не вдалося. Бабченко припускає, що через якусь неправильну інформацію в Кремлі сильно переоцінили своє становище на фронті.