Хронологія війни — день 1235: Трамп продовжив допомогу Україні, а Росія завдає нових ударів

12 липня "Телеграф" продовжує розповідати в режимі онлайн про всі останні новини з лінії зіткнення, де були вибухи та атаки Росії за останню добу

На календарі субота, 12 липня 2025 року. Минулої доби на фронті сталося близько 150 бойових зіткнень, при цьому більшість із них трапилася на Покровському та Лиманському напрямках. Крім того, з’явилися хороші новини зі США — адміністрація Трампа все ж таки відновлює допомогу Україні, і, щобільше, країни-партнери працюють над новими санкціями проти Росії.

Як проходить 1235-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 12 липня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Понад 100-150 дронів у небі над Україною. Також повідомлялося про перші пуски з Ту-95МС, а росіяни піднімали в небо МіГ-31К. В деяких містах було чутно вибухи, зокрема на околиці Черкас.

00:00 Монітори повідомляють про пуск Ту-95МС у Росії. Крім того, протягом ночі очікуються сотні дронів. Низку вибухів чули у Києві — попередньо, поки там працює ППО.

Станом на початок доби карта бойових дій на Покровському напрямку від DeepState виглядає так:

Карта DeepState, де йдуть бої на Покровському напрямі 12.07.2025

Про те, що відбувалося 9 липня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1232: рекордна повітряна атака та продовження "літнього наступу" росіян

З ситуацією в Україні 10 липня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1233: Трамп розглядає нові санкції, а Росія атакувала Київ

Про новини та події 11 липня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1234: США відновили допомогу, а Росія готує нову масовану атаку