Росія знову атакує дронами українські міста: де вже були вибухи (оновлюється)
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Увечері у п'ятницю, 11 липня, росіяни знову атакували дронами міста України. О 20:08 у Києві оголосили повітряну тривогу, після чого у столиці та області чули роботу ППО.
"Телеграф" уважно стежить за ситуацією. Вже до 115 дронів над Україною та постійно заходять нові.
23:30 Відмічено зліт 2х бортів Ту-95мс з "Оленья" та 1х борту Ту-95мс з "Енгельс", — монітори.
23:15 У Києві знову оголосили повітряну тривогу. На Троєщині працювало ППО – мешканці столиці чули звуки вибухів.
Воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що зʼявились ознаки підготовки до ракетної атаки: фіксується активність на аеродромах, до вильоту готуються стратегічна авіація. Відмічено комунікації пунктів управління стратегічної авіації ВКС РФ на бойовій частоті.
21:54 Вінниччина — загроза застосування ударних БпЛА.
21:27 Вибухи на Житомирщині, скоріш за все теж були роботою ППО.
21:20 1 БпЛА від Зв'ягеля на Рівненщину курс на Корець.
21.12 У Києві дали відбій повітряної тривоги.
21:06 Монітори попереджають про дрони жителів населених пунктів на Житомирщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Сумщині та Чернігівщині.
20:50 Чернігів — 1х БпЛА через місто.
20:30 Монітори повідомили, що на підході до столиці приблизно 25 дронів.
20:23 Полтавщина:
1х БпЛА у напрямку Миргорода з півночі.
20:14 Київщина:
1х БпЛА повз Гнідин.
1х БпЛА у Броварському районі.
1х БпЛА через Вишгородський район у напрямку Житомирщини.
Чернігівщина:
10х БпЛА через Новгород-сіверський район у напрямку Ніжина.
8х БпЛА через Корюківський район.
Нагадаємо, над ранок 11 липня росіяни обстріляли Харків "шахедами". Ворожі дрони влучили в центр міста, де розташовані житлові будинки та медичні заклади.