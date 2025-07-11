Росія знову атакує дронами українські міста: де вже були вибухи (оновлюється)

Увечері у п'ятницю, 11 липня, росіяни знову атакували дронами міста України. О 20:08 у Києві оголосили повітряну тривогу, після чого у столиці та області чули роботу ППО.

"Телеграф" уважно стежить за ситуацією. Вже до 115 дронів над Україною та постійно заходять нові.

23:30 Відмічено зліт 2х бортів Ту-95мс з "Оленья" та 1х борту Ту-95мс з "Енгельс", — монітори.

23:15 У Києві знову оголосили повітряну тривогу. На Троєщині працювало ППО – мешканці столиці чули звуки вибухів.

Воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що зʼявились ознаки підготовки до ракетної атаки: фіксується активність на аеродромах, до вильоту готуються стратегічна авіація. Відмічено комунікації пунктів управління стратегічної авіації ВКС РФ на бойовій частоті.

21:54 Вінниччина — загроза застосування ударних БпЛА.

21:27 Вибухи на Житомирщині, скоріш за все теж були роботою ППО.

21:20 1 БпЛА від Зв'ягеля на Рівненщину курс на Корець.

21.12 У Києві дали відбій повітряної тривоги.

21:06 Монітори попереджають про дрони жителів населених пунктів на Житомирщині, Черкащині, Полтавщині, Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Сумщині та Чернігівщині.

20:50 Чернігів — 1х БпЛА через місто.

20:30 Монітори повідомили, що на підході до столиці приблизно 25 дронів.

20:23 Полтавщина:

1х БпЛА у напрямку Миргорода з півночі.

20:14 Київщина:

1х БпЛА повз Гнідин.

1х БпЛА у Броварському районі.

1х БпЛА через Вишгородський район у напрямку Житомирщини.

Чернігівщина:

10х БпЛА через Новгород-сіверський район у напрямку Ніжина.

8х БпЛА через Корюківський район.

Нагадаємо, над ранок 11 липня росіяни обстріляли Харків "шахедами". Ворожі дрони влучили в центр міста, де розташовані житлові будинки та медичні заклади.