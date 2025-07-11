Россия снова атакует дронами украинские города: где уже были взрывы (обновляется)

Вечером в пятницу, 11 июля, россияне снова атаковали дронами города Украины. В 20.08 в Киеве объявили воздушную тревогу, после чего в столице и области слышали работу ПВО.

"Телеграф" внимательно следит за ситуацией. Уже до 115 дронов над Украиной и постоянно заходят новые.

23:30 Отмечен взлет 2 бортов Ту-95мс с "Оленья" и 1 борта Ту-95мс с "Энгельс", — мониторы.

23:15 В Киеве снова объявили воздушную тревогу. На Троещине работала ПВО — жители столицы слішали звуки взрывов.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что появились признаки подготовки к ракетной атаке: фиксируется активность на аэродромах, к вылету готовятся стратегическая авиация. Отмечены коммуникации пунктов управления стратегической авиации ВКС РФ на боевой частоте.

21:54 Виннитчина — угроза применения ударных БпЛА.

21:27 Взрывы в Житомирской области, скорее всего, тоже были работой ПВО.

21:20 1 БпЛА от Звягеля на Ровенщину курс на Корец.

21.12 В Киеве дали отбой воздушной тревоги.

21:06 Мониторы предупреждают о дронах жителей населенных пунктов в Житомирской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

20:50 Чернигов — 1х БпЛА через город.

20:30 Мониторы сообщили, что на подходе к столице около 25 дронов.

20:23 Полтавщина:

1х БпЛА в направлении Миргорода с севера.

20:14 Киевщина:

1х БпЛА мимо Гнедин.

1х БПЛА в Броварском районе.

1х БпЛА через Вышгородский район в направлении Житомирской области.

Черниговщина:

10х БпЛА через Новгород-Северский район в направлении Нежина.

8х БпЛА через Корюковский район.

Напомним, к утру 11 июля россияне обстреляли Харьков "шахедами".