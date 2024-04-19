На фронті інтенсивність боїв не вщухає: "найгарячіше" було на двох напрямках (карта)

Українські воїни продовжують завдавати окупантам втрат у живій силі та техніці

Протягом минулої доби, 18 квітня, на фронті відбулося 86 бойових зіткнень. Найбільше атак було зафіксовано на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 19 квітня. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 78 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Лиманському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Торського та Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Калинівка, Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 11 безуспішних атак позицій наших військ.

Нагадаємо, 17 квітня на фронті сталося 87 бойових зіткнень. Найбільше атак було зафіксовано на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.