Ворог кошмарить два напрями: що зараз відбувається на фронті (карта)

Українські воїни продовжують завдавати окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Минулої доби на фронті сталося 87 бойових зіткнень. Найбільше атак було зафіксовано на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

Своєю чергою авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника. Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу від 18 квітня.

Також підрозділи ракетних військ завдали поразки по 1 складу боєприпасів та 1 іншому важливому об’єкту російських загарбників. Українські захисники продовжують завдавати окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

На Бахмутському напрямку за добу відбито 24 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщіївка Донецької області. Там противник за підтримки авіації намагався покращити своє тактичне становище.

На Новопавлівському напрямку наші захисники стримують ворога у районах населених пунктів Водяне, Красногорівка, Перемога, Новомихайлівка та Урожайне Донецької області. За останню добу загарбники за підтримки авіації 23 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

Водночас на Авдіївському напрямку відбито 19 атак у районах населених пунктів Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине, Новокалинове, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське та Новоукраїнка Донецької області.

На Оріхівському напрямку окупанти за підтримки авіації 5 разів атакували позиції українських воїнів у районі Старомайорського Донецької області.

Ще 4 атаки було здійснено ворогом на Куп’янському напрямку у районі населеного пункту Новосергіївка Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки в районах населених пунктів Невське Луганської області та Терни Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог, як і раніше, намагається вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Минулої доби противник здійснив 3 безуспішні атаки на позиції українських захисників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Міністр оборони України Рустем Умеров побував на фронті й пояснив, що там відбувається. За його словами, загарбники зосередились на одному напрямку.