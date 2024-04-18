Враг кошмарит два направления: что сейчас происходит на фронте (карта)

Украинские воины продолжают наносить оккупантам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения

За прошедшие сутки на фронте произошло 87 боевых столкновений. Больше всего атак было зафиксировано на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

В свою очередь авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Об этом говорится в свежей сводке Генштаба от 18 апреля.

Также подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 составу боеприпасов и 1 другому важному объекту российских захватчиков. Украинские защитники продолжают наносить оккупантам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

На Бахмутском направлении за сутки отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздолевка, Часов Яр, Новый, Клещеевка Донецкой области. Там противник при поддержке авиации пытался улучшить свое тактическое положение.

На Новопавловском направлении наши защитники сдерживают врага в районах населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Победа, Новомихайловка и Урожайное Донецкой области. За последние сутки захватчики при поддержке авиации 23 раза пытались прорвать оборону украинских войск.

В то же время на Авдеевском направлении отбито 19 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Новобахмутовка, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское и Новоукраинка Донецкой области.

На Ореховском направлении оккупанты при поддержке авиации 5 раз атаковали позиции украинских воинов в районе Старомайорского Донецкой области.

Еще 4 атаки было совершено врагом на Купянском направлении в районе населенного пункта Новосергеевка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 3 атаки в районах населенных пунктов Невское Луганской области и Терны Донецкой области.

На Херсонском направлении враг по-прежнему пытается выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки противник совершил 3 безуспешные атаки на позиции украинских защитников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров побывал на фронте и объяснил, что там происходит. По его словам, захватчики сосредоточились на одном направлении.