Росіяни дедалі активніше застосовують хімічну зброю на фронті: скільки бійців ЗСУ постраждали

Використання отруйних речовин на фронті заборонено

Українські військові кажуть, що росіяни продовжують нарощувати кількість використання гранат зі сльозогінним газом на фронті. Загалом від цього постраждало близько 500 українських військових і щонайменше один із них загинув

Про це пише видання Reuters. Ті бійці, які зазнали подібних хімічних атак на собі, кажуть, що це не смертельно, проте це може вибити людину з ладу і наразити на смертельну небезпеку.

Зазначається, що росіяни нарощують кількість використань на полі бою засобів для розгону натовпу, щоби зачистити траншеї. При цьому і Україна, і Росія є підписантами Міжнародної конвенції про хімічну зброю, яка забороняє їхнє застосування на полі бою.

Якщо цивільні особи зазвичай можуть врятуватися від сльозогінного газу, який використовується для придушення заворушень або протестів у містах, солдатам, які застрягли в траншеях без протигазів, доводиться або бігти під вогнем противника, або ризикувати задихнутися від газу.

Полковник Сергій Пахомов розповів журналістам, що за останні пів року було зафіксовано 900 використань гранат із CS, CN та іншими газами. А за весь час вторгнення їх взагалі було застосовано понад 1,4 тисячі. Водночас він припускає, що це занижена цифра, оскільки через активне використання артилерії частину випадків неможливо було задокументувати.

Пахомов також зазначив, що близько 500 українців через це знадобилася медична допомога, а щонайменше один із бійців задихнувся сльозогінним газом.

"Окрім деморалізації, людина втрачає фізичні можливості — не бачить, не може дихати, у неї все роздратовано. Так, це тимчасово, але це той самий момент, який ворог може використати, щоб захопити ту чи іншу позицію", — додав він.

Раніше Телеграф писав, що російські війська під час повномасштабної війни з Україною вже давно не гребують використовувати заборонену зброю, а українські воїни знаходять нові докази злочинів Росії.