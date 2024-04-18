Россияне все активней применяют химическое оружие на фронте: сколько бойцов ВСУ пострадали

Использование отравляющих веществ на фронте запрещено

Украинские военные говорят, что россияне продолжают наращивать количество использований гранат со слезоточивым газом на фронте. Всего от этого пострадало около 500 украинских военных и по меньшей мере один из них погиб

Об этом пишет издание Reuters. Те бойцы, которые испытали подобные химические атаки на себе, говорят, что это не смертельно, однако это может выбить человека из строя и подвергнуть смертельной опасности.

Отмечается, что россияне наращивают количество использований на поле боя средств для разгона толпы, чтобы зачистить траншеи. При этом и Украина и Россия являются подписантами Международной конвенции о химическом оружии, которая запрещает их применение на поле боя.

Если гражданские лица обычно могут спастись от слезоточивого газа, используемого для подавления беспорядков или протестов в городах, солдатам, застрявшим в траншеях без противогазов, приходится либо бежать под огнем противника, либо рисковать задохнуться от газа.

Полковник Сергей Пахомов рассказал журналистам, что за последние полгода было зафиксировано 900 использований гранат с CS, CN и другими газами. А за все время вторжения их и вовсе было применено более 1,4 тысячи. Вместе с тем он допускает, что это заниженная цифра, поскольку из-за активного использования артиллерии, часть случаев невозможно было задокументировать.

Пахомов также отметил, что около 500 украинских из-за этого понадобилась медицинская помощь, а по меньшей мере один из бойцов задохнулся слезоточивым газом.

"Помимо деморализации, человек теряет физические возможности — не видит, не может дышать, у нее все раздражено. Да, это временно, но это тот самый момент, который враг может использовать, чтобы захватить ту или иную позицию", — добавил он.

Ранее "Телеграф" писал, что российские войска во время полномасштабной войны с Украиной уже давно не гнушаются использовать запрещенное оружие, а украинские воины находят новые доказательства преступлений России.