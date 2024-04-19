На фронте интенсивность боев не утихает: "горячее" всего было на двух направлениях (карта)

Украинские воины продолжают наносить оккупантам потери в живой силе и технике

За прошедшие сутки, 18 апреля, на фронте произошло 86 боевых столкновений. Больше всего атак было зафиксировано на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 19 апреля. Всего враг нанес 11 ракетных и 78 авиационных ударов, совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. В Лиманском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Торского и Ямполевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 25 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Калиновка, Часов Яр, Новый, Ивановское, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 16 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Первомайское, Невельское Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 20 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, враг совершил 11 безуспешных атак позиций наших войск.

Напомним, 17 апреля на фронте произошло 87 боевых столкновений. Больше всего атак было зафиксировано на Бахмутском и Новопавловском направлениях.