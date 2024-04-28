Війна — день 795: росіяни продовжують просуватися на сході та атакують Україну дронами

Оперативно про головне за добу

Ситуація на фронті продовжує загострюватися, що стосується східної частини України, де окупанти намагаються прорватися на Авдіївському напрямку. Зокрема біля Очеретиного ЗСУ довелося підтягувати резерви, щоб зупинити просування росіян та вибити їх із зайнятих позицій. При цьому на Заході вважають, що американської допомоги вистачить, щоби перехопити ініціативу на полі бою, але не зупинити ворожий наступ.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 28 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У російському Брянську лунають вибухи. Повідомляється про роботу ППО з безпілотників

З ситуацією в Україні за 25 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 792: росіяни нарощують тиск на фронті та місцями процвітають

Інформацію за 26 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 793: евакуація в Києві та нове засідання "Рамштайну"

Про те, що відбувалося 27 квітня, читайте у матеріалі:Війна — день 794: росіяни масовано атакували Україну ракетами, допомога від США скоро надійде