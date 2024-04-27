Сирський розповів про загострення на фронті: що відбувається на сході України (мапа)

Ситуація залишається напруженою

Ситуація на фронті поступово загострюється, що особливо актуально у східній частині України. Водночас інформація з мережі про захоплення росіянами населених пунктів Соловйове та Очеретине не зовсім відповідає дійсності.

Про це повідомили головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час участі у зустрічі у форматі "Рамштайн" та речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі марафону. Найгарячішими напрямками зараз є Новопавлівське, Бахмутське та Авдіївське.

"Я в свою чергу поінформував учасників коаліції про складну оперативно-стратегічну обстановку, яка має тенденцію до загострення; специфіку здійснення противником авіаударів по об‘єктах енергетичної інфраструктури; про наші нагальні потреби в ракетах, боєприпасах, озброєнні, військовій техніці та ключову роль їх своєчасного надходження", — написав Сирський за підсумком "Рамштайну".

Своєю чергою Волошин розповів, що інформація про захоплення Соловйове та Очеретине не зовсім відповідає дійсності, оскільки ЗСУ, як і раніше, контролюють близько 2/3 території цих населених пунктів.

"Частина пункту, в яку прорвався ворог, перебуває під нашим вогневим контролем. Противника блоковано і тривають заходи, щоб його звідти вибити. Там тривають важкі бої, але ситуація під контролем ЗСУ", — сказав речник "Хортиці".

Раніше "Телеграф" писав, що у Збройних силах України прокоментували інформацію про просування російських військ у селищі Очеретине Донецької області. Поки що ситуація в районі населеного пункту залишається складною.