Сырский рассказал об обострении на фронте: что происходит на востоке Украины (карта)

Ситуация остается напряженной

Ситуация на фронте постепенно обостряется, что особенно актуально в восточной части Украины. В то же время информация из сети о захвате россиянами населенных пунктов Соловьево и Очеретино не совсем соответствует действительности.

Об этом сообщили главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время участия во встрече в формате "Рамштайн" и спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире марафона. Самыми горячими направлениями сейчас являются Новопавловское, Бахмутское и Авдеевское.

"Я в свою очередь проинформировал участников коалиции о сложной оперативно-стратегической обстановке, имеющей тенденцию к обострению; специфику осуществления противником авиаударов по объектам энергетической инфраструктуры; о наших неотложных потребностях в ракетах, боеприпасах, вооружении, военной технике и ключевой роли их своевременного поступления", — написал Сырский по итогу "Рамштайна".

В свою очередь Волошин рассказал, что информация о захвате Соловьево и Очеретино не совсем соответствует действительности, так как ВСУ по-прежнему контролируют около 2/3 территории этих населенных пунктов.

"Часть пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем. Противник блокирован и продолжаются меры, чтобы его оттуда выбить. Там продолжаются тяжелые бои, но ситуация под контролем ВСУ", — сказал спикер "Хортицы".

Ранее "Телеграф" писал, что в Вооруженных силах Украины прокомментировали информацию о продвижении российских войск в поселке Очеретино Донецкой области. Пока ситуация в районе населенного пункта остается сложной.