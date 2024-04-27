Залучили резерви, щоб зупинити росіян: в ЗСУ розповіли про ситуацію в Очеретиному (карта)

Захоплена частина селища під вогневим контролем ЗСУ

Росіяни, яким все ж таки вдалось прорватись та закріпитись в Очеретиному на Авдіївському напрямку, залучили додаткові резерви для цього. Аби зупинити ворога та надалі витіснити, Україна також залучила резерви.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону. Він наголосив, що наразі українські захисники намагаються вибити ворога з населеного пункту.

Він наголосив, що частина Очеретиного, яке захопили росіяни, знаходиться під вогневим контролем українських захисників.

Очеретине на мапі Deep State

"Вживаються всі заходи, щоб вибити ворога звідти, тривають важкі бої. Ситуація контролюється підрозділами Сил оборони", — розповів Волошин.

Та додав, що ЗСУ вживають заходи, аби стабілізувати ситуацію на Авдіївському напрямку та повернути контроль над Очеретиним. Для цього було також залучено додаткові сили та засоби з резерву.

"Для того, щоб розвинути цей тактичний успіх в районі Очеретиного, для подальшого прориву нашої оборони, ворог задіяв чотири бригади ЗС РФ", — сказав речник.

Раніше "Телеграф" писав, що нова допомога від США на майже 61 млрд доларів, яку схвалили через пів року суперечок, допоможе ЗСУ перехопити ініціативу на фронті. Проте зупинити повністю наступ РФ навряд чи вдасться. Після підписання законопроєкту про допомогу США почали швидко передавати необхідні боєприпаси та озброєння на лінію фронту.