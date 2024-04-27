Привлекли резервы, чтобы остановить россиян: в ВСУ рассказали о ситуации в Очеретино (карта)

Захваченная часть поселка под огневым контролем ВСУ

Россияне, которым все же удалось прорваться и закрепиться в Очеретино на Авдеевском направлении, привлекли дополнительные резервы для этого. Чтобы остановить врага и вытеснить, Украина также привлекла резервы.

Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. Он отметил, что украинские защитники пытаются выбить врага из населенного пункта.

Он отметил, что часть Очеретино, захватившего россияне, находится под огневым контролем украинских защитников.

Камышин на карте Deep State

"Принимаются все меры, чтобы выбить врага оттуда, продолжаются тяжелые бои. Ситуация контролируется подразделениями Сил обороны", — рассказал Волошин.

Он добавил, что ВСУ принимают меры, чтобы стабилизировать ситуацию на Авдеевском направлении и вернуть контроль над Очеретино. Для этого были привлечены дополнительные силы и средства из резерва.

"Для того чтобы развить этот тактический успех в районе Очеретино, для дальнейшего прорыва нашей обороны, враг задействовал четыре бригады ВС РФ", — сказал спикер.

Ранее "Телеграф" писал, что новая помощь от США на почти 61 млрд долларов, одобренная через полгода споров, поможет ВСУ перехватить инициативу на фронте. Однако остановить полностью наступление РФ вряд ли удастся. После подписания закона о помощи США начали быстро передавать необходимые боеприпасы и вооружение на линию фронта.