Война — день 796: ситуация на фронте обостряется, оккупанты наступают на ряде направлений

Оперативно о главном за сутки

Ситуация на поле боя продолжает обостряться, а россияне сосредоточили основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. В частности речь идет об участке фронта западнее Авдеевки и Марьинки. Однако успехи есть и у ВСУ, которые смогли установить контроль над островом Нестрыга, а также ликвидировать или ранить около 450 тысяч российских оккупантов. При этом аналитики считают, что украинские военные смогут устранить свои проблемы со снабжением в ближайшие месяцы и даже провести ограниченные контрнаступательные действия.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 29 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Telegram заблокировал официальные украинские боты для корректировки огня.

Информацию за 26 апреля смотрите по ссылке: Война — день 793: эвакуация в Киеве и новое заседание "Рамштайна"

О том, что происходило 27 апреля, читайте в материале: Война — день 794: россияне массировано атаковали Украину ракетами, помощь от США скоро поступит

С ситуацией в Украине за 28 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 795: россияне продолжают продвигаться на востоке и атакуют Украину дронами