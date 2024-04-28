Оккупанты кинули в бой новые бригады: Сырский рассказал, где на фронте наиболее сложная ситуация

ВСУ делают все возможное, чтобы остановить российское наступление

Ситуация на фронте обостряется, а российские оккупанты бросили в бой дополнительные силы на ряде направлений на востоке и юге Украины. В частности речь идет об участке фронта западнее Авдеевки и Марьинки.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем telegram-канале. По его словам наиболее сложная ситуация наблюдается на Покровском и Кураховском направлениях.

В этих районах россияне кинули в бой до четырех свежих бригад, чтобы развить наступление к западу от Авдеевки и Марьинки.

"Подразделения Сил обороны Украины, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердичева, Семеновки и Новомихайловки. В целом, на этих направлениях противник добился определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смог", — написал Сырский.

По его словам, на этих направлениях Вооруженные силы Украины привлекли к боям резервные подразделения, которые восстановили боеспособность.

Как сообщалось ранее, западные аналитики считают, что выделенного США нового пакета помощи должно хватить на то, чтобы перехватить инициативу на поле боя. Однако там не считают, что его хватит для того, чтобы полностью остановить российское наступление.