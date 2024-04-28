Окупанти кинули у бій нові бригади: Сирський розповів, де на фронті найскладніша ситуація

ЗСУ роблять усе можливе, щоб зупинити російський наступ

Ситуація на фронті загострюється, а російські окупанти кинули у бій додаткові сили на низці напрямків на сході та півдні України. Зокрема йдеться про ділянку фронту на захід від Авдіївки та Мар’їнки.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму telegram-каналі. За його словами, найбільш складна ситуація спостерігається на Покровському та Курахівському напрямках.

У цих районах росіяни кинули в бій до чотирьох свіжих бригад, щоб розвинути наступ на захід від Авдіївки та Мар’їнки.

"Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя і здоров’я наших захисників, перемістилися на нові рубежі на захід від Бердичева, Семенівки та Новомихайлівки. Загалом, на цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги здобути не зміг", — написав Сирський.

З його слів, на цих напрямках Збройні сили України залучили до боїв резервні підрозділи, які відновили боєздатність.

Як повідомлялося раніше, західні аналітики вважають, що виділеного США нового пакету допомоги має вистачити на те, щоби перехопити ініціативу на полі бою. Однак там не вважають, що його вистачить для того, щоби повністю зупинити російський наступ.