Россияне продвигаются, но и у ВСУ есть успехи: Сырский сообщил об обострении на фронте (карта)

Россияне сосредоточили основные усилия на нескольких направлениях

На поле боя в Украине обострилась ситуация. Оккупанты пытаются перехватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта.

Об этом сообщает главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, в связи с этим планом россияне сосредоточили основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Они активно атакуют по всей линии фронта, на некоторых направлениях – имеют тактические успехи.

"Происходит динамическое изменение обстановки, отдельные позиции переходят "из рук в руки" несколько раз в течение суток, что рождает неоднозначное понимание ситуации", — говорит генерал.

Детальнее об обстановке по направлениям

"На этой неделе тяжелые бои продолжались по всей линии фронта. Обстановка динамично менялась – в некоторых направлениях враг имел тактический успех, а в некоторых удалось улучшить тактическое положение наших войск", — отмечает главком.

Где оккупанты имели успех

Купянское направление. Враг здесь сосредоточил усилия в районе сел Стельмаховка и Берестовое. Россияне имели частичный успех, но в итоге были остановлены.

Покровское и Кураховское направления. Тут противник задействовал до четырех бригад, пытается развить наступление западнее Авдеевки и Марьинки, пробиваясь в Покровск и Курахово. Подразделения Сил обороны Украины, сохраняя жизнь и здоровье наших защитников, переместились на новые рубежи западнее Бердичев, Семеновки и Новомихайловки.

"В целом, на этих направлениях противник добился определенных тактических успехов, но оперативного преимущества получить не смог", — объяснил генерал.

ВСУ задействуют резервы.

Где ВСУ улучшили свое положение

На Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Велетенського и установить контроль над островом Нестрыга.

Также Силам обороны Украины удалось улучшить свое тактическое положение в районе Синьковки (Купянское направление) и Серебрянского лесничества (Лиманское направление).

Напомним, ранее мы писали о том, что на фронте этим летом анонсировали большие события.