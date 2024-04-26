Украина отводит с фронта американские танки Abrams: стало известно, в чем причина

На поле боя сейчас фактически нет открытой территории, по которой можно проехать незамеченным

Американские танки Abrams M1A1 решили отвести с линии фронта в глубокий тыл. Одна из основных причин такого решения – это опасность от российских беспилотников, сильно усложняющих применение танков.

Об этом сообщает издание Associated Press. Отмечается, что более года назад, в январе 2023 года, первые Abrams прибыли в Украину для прорыва российских линий обороны.

Однако с тех пор ситуация в поле боя существенно изменилась. Abrams участвовали в обороне, хорошо себя зарекомендовали, однако российские террористы начали применять ударные и разведывательные дроны в таких количествах, что использовать танки стало просто невозможно. Пять танков из 31 были потеряны на поле боя, а еще несколько получили повреждения.

На поле боя сейчас фактически нет открытой территории, по которой можно проехать незамеченным – слишком много дронов выпускают террористы. Потому танки увели с фронта. Сейчас США и Украина будут думать над изменением тактики использования Abrams, отметил вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди, а также два чиновника из Пентагона.

"Если вы думаете о том, как развивается борьба, массовая броня в среде с вездесущими беспилотными летательными системами может оказаться под угрозой… Мы будем работать с нашими украинскими партнерами и другими партнерами на местах, чтобы помочь им продумать, как можно использовать это в такой измененной среде, где все видно сразу", — отметил адмирал.

Как сообщалось ранее, первый танк Abrams прибыл в Украину в конце сентября 2023 года. Передача произошла быстрее, чем предполагалось ранее, поскольку вместо новейшей вариации M1A2 были переданы модернизированные M1A1.

К середине октября 2023 года, в Украину прибыли все обещанные танки этого типа. Всего было передано около тридцати единиц. В то же время из-за границы вернулись и украинские военные, проходившие обучение на американской базе в Германии.