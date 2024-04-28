Росіяни просуваються, але й ЗСУ мають успіхи: Сирський повідомив про загострення на фронті (карта)

Росіяни зосередили основні зусилля на кількох напрямках

На полі бою в Україні загострилася ситуація. Окупанти намагаються перехопити стратегічну ініціативу і прорвати лінію фронту.

Про це повідомляє головком ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, у зв’язку з цим планом росіяни зосередили основні зусилля на кількох напрямках, створивши значну перевагу у силах та засобах. Вони активно атакують по всій лінії фронту, на деяких напрямках мають тактичні успіхи.

"Відбувається динамічна зміна обстановки, окремі позиції переходять "з рук в руки" кілька разів протягом доби, що породжує неоднозначне розуміння ситуації", — каже генерал.

Детальніше про обстановку за напрямками

"Цього тижня важкі бої тривали по всій лінії фронту. Обстановка динамічно змінювалась – на деяких напрямках ворог мав тактичний успіх, а на деяких вдалося покращити тактичне положення наших військ", — зазначає головком.

Де окупанти мали успіх

Куп’янський напрямок. Ворог тут зосередив зусилля в районі сіл Стельмахівка та Берестове. Росіяни мали частковий успіх, але зрештою були зупинені.

Покровський та Курахівський напрямки. Тут противник задіяв до чотирьох бригад, намагається розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового. Підрозділи Сил оборони України, зберігаючи життя та здоров’я наших захисників, перемістились на нові рубежі західніше Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки.

"Загалом, на цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати не зміг", — пояснив генерал.

ЗСУ залучають резерви.

Де ЗСУ покращили своє становище

На Херсонському напрямі нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига.

Також Силам оборони України вдалося покращити своє тактичне становище у районі Синьківки (Куп’янський напрям) та Серебрянського лісництва (Лиманський напрям).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті цього літа анонсували великі події.