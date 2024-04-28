"ЗСУ невдовзі можуть..." На фронті цього літа анонсували великі події

Україна протягом найближчих тижнів зможе нейтралізувати багато обмежень у матеріальній базі

Українські війська можуть не допустити значного просування російських окупантів у ході їхньої запланованої наступальної операції цього літа. При цьому найближчими місяцями ЗСУ зможуть уже розпочати обмежені контрнаступальні операції.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що у минулих широкомасштабних наступальних операціях в Україні ЗСУ були добре оснащені, і це допомогло не дати загарбникам досягти навіть тактичних успіхів.

Аналітики вважають ймовірність того, що окупанти проведуть цього літа більш інтенсивну та масштабну атаку, ніж у попередні рази, малу.

Посилаючись на слова західного чиновника, в ISW додали, що російська армія РФ, як і раніше, залишається неефективною зі застарілим обладнанням і погано підготовленими солдатами. Він вважає, що з моменту вторгнення війська РФ суттєво не покращили свій рівень. Окупанти частково покладаються на свою кількісну перевагу в техніці та живій силі.

"Зосередженість Росії на кількості, без урахування якості, підтримує тактичні переваги агресора. Особливо це яскраво проявляється сьогодні, оскільки затримки у передачі західної допомоги у сфері безпеки послабили якісні переваги України над російськими військами. Наступного літа росіяни використовуватимуть кількість особового складу для досягнення тактичних переваг навіть проти вже достатньо забезпечених ЗСУ", — йдеться у матеріалі.

Російська армія зробила як ставку на масовість. Вони, як вважають аналітики, навчаються на минулих помилках і під час нового наступу їх завданням буде розтягнути та придушити ЗСУ на ширшому фронті на сході країни.

Завдяки масовому використанню планерних бомб, ворог суттєво змінив тактичні авіаційні операції. Це дозволяє завдавати ударів із глибокого тилу.

"Ці удари планерними бомбами й надалі відіграватимуть критично важливу роль у підтримці російських наземних операцій цього літа, попри ймовірне покращення можливостей протиповітряної оборони, які українські війська зможуть використати проти російських літаків із прибуттям додаткових західних систем ППО", — зазначають в ISW.

Також аналітики кажуть, що війська противника продовжують широкомасштабне розгортання технологічних інновацій по всій території та розраховують час розгортання цих інновацій, щоб використати вразливості ЗСУ та отримати переваги.

Загарбники все ще страждають від широкомасштабних тактичних помилок і українські війська зможуть використати цей фактор, допоки командування боротиметься з інтерналізацією та поширенням адаптацій на тактичному рівні.

"Україна протягом найближчих тижнів зможе нейтралізувати багато обмежень у матеріальній базі, з якими вона сьогодні стикається і вживає заходів для полегшення найближчими місяцями своїх кадрових проблем. Однак Росія продовжуватиме добиватися власних переваг у міру того, як покращуватиметься здатність Сил оборони. Україна, швидше за все, стабілізує лінію фронту в найближчі місяці й зможе розпочати обмежені контрнаступальні операції наприкінці 2024 або на початку 2025 року", — йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що західні аналітики розповіли, чи зможе допомога від США вплинути на настання російських загарбників.