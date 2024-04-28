"ВСУ вскоре могут..." На фронте этим летом анонсировали большие события

Украина в течение ближайших недель сможет нейтрализовать многие ограничения в материальной базе

Украиские войска могут не допустить значительного продвижения российских оккупантов в ходе их запланированной наступательной операции этим летом. При этом в ближайшие месяцы ВСУ смогут уже начать ограниченные контрнаступательные операции.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Отмечается, что в прошлых широкомасштабных наступательных операциях в Украине ВСУ были хорошо оснащенные и это помогло не дать захватчикам достичь даже тактических успехов.

Аналитики считают вероятность того, что оккупанты проведут этим летом более интенсивную и масштабную атаку, чем в предыдущие разы, малой.

Ссылаясь на слова западного чиновника, в ISW добавили, что российская армия РФ по-прежнему остается неэффективной с устаревшим оборудованием и плохо подготовленными солдатами. Он считает, что с момента вторжения войска РФ существенно не улучшили свой уровень. Оккупанты частично полагаются на свое количественное превосходство в технике и живой силе.

"Сосредоточенность России на количестве, без учета качества, поддерживает тактические преимущества агрессора. Особенно это ярко проявляется сегодня, поскольку задержки в передаче западной помощи в сфере безопасности, ослабили качественные преимущества Украины над российскими войсками. Предстоящим летом россияне будут использовать количество личного состава для достижения тактических преимуществ даже против уже достаточно обеспеченных ВСУ", — говорится в материале.

Российская армия сделала не только ставку на массовость. Они, как считают аналитики, учатся на прошлых ошибках и в ходе нового наступления их задачей будет растянуть и подавить ВСУ на более широком фронте на востоке страны.

Благодаря массовому использованию планерных бомб, враг существенно изменил тактические авиационные операции. Это позволяет наносить удары из глубокого тыла.

"Эти удары планерными бомбами и в дальнейшем будут играть критически важную роль в поддержке российских наземных операций этим летом, несмотря на вероятное улучшение возможностей противовоздушной обороны, которые украинские войска смогут использовать против российских самолетов с прибытием дополнительных западных систем ПВО", — отмечают в ISW.

Также аналитики говорят что войска противника продолжают широкомасштабное развертывание технологических инноваций по всей территории и рассчитывают время развертывания этих инноваций, чтобы использовать уязвимости ВСУ и получить преимущества.

Захватчики все еще страдают от широкомасштабных тактических ошибок и украинские войска смогут использовать этот фактор, пока командование будет бороться с интернализацией и распространением адаптаций на тактическом уровне.

"Украина в течение ближайших недель сможет нейтрализовать многие ограничения в материальной базе, с которыми она сегодня сталкивается и принимает меры для облегчения в ближайшие месяцы своих кадровых проблем. Однако Россия будет продолжать добиваться собственных преимуществ по мере того, как будет улучшаться способность Сил обороны. Украина, скорее всего, стабилизирует линию фронта в ближайшие месяцы и сможет начать ограниченные контрнаступательные операции в конце 2024 или в начале 2025 года", — говорится в отчете ISW.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что западные аналитики рассказали, сможет ли помощь от США повлиять на наступление российских захватчиков.