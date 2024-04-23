Пропаганда или признак наступления - о чем говорят удары по телевышкам в приграничных регионах?

Оккупанты могут преследовать целый ряд целей, в том числе военных

Российские оккупанты наносят систематические удары по телевизионной инфраструктуре в прграничных областях Украины. Сначала это была Сумская область, а теперь Харьков. Спикер Воздушных сил Украины Илья Евлаш пояснил, что вероятнее всего это было сделано с целью распространить российскую пропаганду на территорию Харьковщины.

Пропаганда и контрпропаганда

Первой заявленной целью удара не только по телевышке в Харькове, но и радиотехническим объектам в Сумской области, со стороны оккупантов является борьба с якобы украинской пропагандой. Так, на одном из российских пропагандистских Telegram-каналов утверждают, что удар по телевышке был по сути атакой военного объекта, так как там якобы были установлены средства связи, используемые украинскими военными. Также пропагандисты переживают, что благодаря этой телевышке украинский телесигнал доставал до собственно российских территорий.

Вместе с тем эксперт по связи и военнослужащий ВСУ Сергей Флеш, выразил сомнение в эффективности подобных ударов.

"Ну может стоял там какой-то военный ретранслятор связи. Таких сотни стоит по высотам. Уничтожение одной вышки никак не изменит глобально ситуацию со связью. Вам это скажет любой связист", — написал эксперт.

Готовится наступление? Вряд ли, но есть нюанс

По мнению военного эксперта, полковника ВСУ Владислава Селезнева, целенаправленный удар оккупантов по телевышкам может говорить и о преследовании ими чисто военных целей.

"Связь сегодня – это нерв армии, позволяющий управлять войсками и от ее стабильности многое зависит. Да, с этой целью может использоваться гражданская инфраструктура, но цели, преследуемые врагом такими ударами могут быть и чисто военными", — объясняет "Телеграфу" эксперт.

Так, по его словам пограничные районы Харьковской, Сумской и частично Черниговской областей все чаще подвергаются ударами КАБов, артиллерии, набегам ДРГ, что создает напряжение находящимся там войскам ВСУ.

"На территории приграничных с Украиной Белгородской, Курской и других областей сосредоточены порядка 39 тысяч российских военных. Этого явно недостаточно для полноценного наступления, но заставляет держать тут силы ВСУ. Лишение связи, рост обстрелов, во-первых, сковывает их на месте, во-вторых, может заставить командование растянуть их, тем самым ослабив оборону", — говорит о военной опасности для пограничных территорий Украины Владислав Селезнев.

По мнению военного эксперта, сопредседателя Общественной инициативы "Права Справа" Дмитрия Снегирева, удары по гражданской инфраструктуре которые РФ обрушивает на приграничные территории Украины, имеют под собой военную цель.

"Это лишение жителей миллионного Харькова доступа к коммунальным услугам, создание информационного вакуума и многое другое будет побуждать жителей уезжать из города. Тем самым будет создаваться тот "санитарный кордон" о котором говорят в России", — пояснил "Телеграфу" эксперт.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов подтвердил, что из-за попадания по телевышке в Харькове и ближайших к нему населенных пунктах пропал сигнал цифрового эфирного вещания.