В полиции показали последствия удара россиян по телебашне в Харькове (фото)

Правоохранители опросили свидетелей и изъяли доказательства

В Харькове следователи задокументировали последствия российского обстрела, произошедшего сегодня днем, 22 апреля. Напомним, российские террористы попали в объект телевизионной инфраструктуры города ракетой Х-59. Позже президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что россияне нанесли удар по харьковской телебашне буквально за несколько минут до указанного разговора.

Об этом сообщает полиция Харьковской области в своем Telegram. Сотрудники правоохранительного органа опубликовали фотографии с места происшествия.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. Полицейские проводят осмотр места происшествия, опрашивают свидетелей, документируют и изымают доказательства преступления военнослужащих российской армии", — отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, следователем Харьковского районного управления полиции №3 сейчас решается вопрос о внесении факта очередной атаки россиян в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Одессе, 21 апреля, раздались мощные взрывы. Ранения получили 4 человека: три мужчины и одна женщина.