У поліції показали наслідки удару росіян по телевежі в Харкові (фото)

Правоохоронці опитали свідків та вилучили докази

У Харкові слідчі задокументували наслідки російського обстрілу, що стався сьогодні вдень, 22 квітня. Нагадаємо, російські терористи поцілили в об'єкт телевізійної інфраструктури міста ракетою Х-59. Пізніше, президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом заявив, що росіяни завдали удару по харківській телевежі буквально за кілька хвилин до зазначеної розмови.

Про це повідомляє поліція Харківської області у своєму Telegram. Співробітники правоохоронного органу опублікували світлини з місця події.

"На місце події виїхала слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Поліцейські проводять огляд місця події, опитують свідків, документують та вилучають речові докази злочину військовослужбовців російської армії", — зазначається в повідомленні.

Згідно з повідомленням, слідчим Харківського районного управління поліції № 3 нині вирішується питання щодо внесення факту чергової атаки росіян до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Одесі, 21 квітня, пролунали потужні вибухи. Поранень зазнали 4 людей: три чоловіки та одна жінка.