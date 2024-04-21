В Одесі пролунали потужні вибухи: є постраждалий (фото)

Ворог продовжує цілити у портову інфраструктуру

В Одесі сьогодні вдень, 21 квітня, пролунали потужні вибухи. Повітряну тривогу у місті та області було оголошено о 13:14, тоді ж оголосили про загрозу балістики. Вже за кілька хвилин місцеві мешканці почули сильні вибухи.

Одеські Telegram-канали публікували фото задимлення після вибуху. Жителів просили перебувати в укриттях.

UPD: О 13:53 в Одеській області пролунав відбій повітряної тривоги. Згідно з інформацією з офіційних джерел, російські окупанти вдарили по Одещині балістикою. Ворог знову цілив по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.

"Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки. В одному з яких впала стеля. На приватному подвір’ї сталося займання сіна", — йдеться в повідомленні ОК "Південь".

Станом на 14:00 відомо про, щонайменше, одного постраждалого. Інформація уточнюється.

О 13:30 повідомлялося, що над областю був зафіксований проліт ворожого дрона-розвідника. Людей просили залишатися в укриттях чи безпечних місцях. О 13:35 моніторингові пабліки повідомляли про розвідувальний дрон росіян над акваторією Чорного моря.

Нагадаємо, сьогодні 788 день повномасштабної війни Росії проти України. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 21 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.