В Одессе прогремели мощные взрывы: первые подробности (фото)

В Одессе сегодня днем, 21 апреля, во время воздушной тревоги раздались мощные взрывы. Об угрозе баллистики было доложено в 13:14, а уже через несколько минут местные услышали взрывы.

Одесские Telegram-каналы публикуют фото задымления после взрыва. Жителей просят находиться в укрытиях.

Взрывы слышали одесситы и гости области после объявления тревоги. Ждем официальную информацию.

По состоянию на 13.30 опасность остается. Сообщается, что над областью зафиксирован пролет вражеского дрона-разведчика. Оставайтесь в укрытиях или в безопасных местах.

В 13:35 мониторинговые паблики сообщали о разведывательном дроне россиян над акваторией Черного моря.

В 13:40 стало известно об активности вражеской авиации, а именно: зафиксирован Су-35 над акваторией Азовского моря.

Напомним, сегодня 788-й день полномасштабной войны России против Украины. В этом материале Телеграф рассказывает о главных событиях в Украине и мире 21 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.