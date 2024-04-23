Когда телевышку в Харькове восстановят? Новые фото и подробности российского удара

Харьковчане могут подключать кабельное и спутниковое ТВ

Накануне, 22 апреля, российские оккупанты ударили ракетой Х-59 по харьковской телебашне. В результате обстрела в городе и ближайших населенных пунктах областного центра отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов. По его словам, общая высота вышки до попадания — 250 метров.

"Удар был на высоте около 140 метров. Повреждены технические помещения. Специалисты анализируют степень повреждения телевизионного оборудования", — заявил он.

Также Синегубов добавил, что харьковчане могут подключать кабельное и спутниковое ТВ.

"Радио, интернет и мобильная связь работают. Доверяйте только официальным источникам информации!" — проинформировал он.

Вместе с тем директор департамента гражданской защиты Харьковской ОВА Иван Сокол в эфире "Радио Свобода" также подтвердил, что цифровое телевидение по Харькову в зоне действия передатчика и в ближайших населенных пунктах отсутствует.

По его словам, специалисты проводят анализ и разбирают поврежденную технику, чтобы сделать окончательные выводы об ущербе, нанесенном ударом россиян.

Сокол предполагает, что восстановить телевышку будет возможно только после завершения боевых действий.

"Если принимать во внимание способ, которым она (телевышка — Ред.) была построена, ее восстановление возможно после завершения боевых действий", — сказал он и высказал мнение, что это была попытка запугивания.

"По моему личному мнению, это было запугивание населения города Харькова и ближайших населенных пунктов. Представьте себе, среди бела дня в 16:40 был нанесен ракетный удар по вышке, которая является самым высоким объектом в городе Харькове. Конечно, это немного взволновало людей .Я думаю, этот удар был направлен на то, чтобы немного запугать население Харьковской области", — резюмировал Сокол.

Ранее "Телеграф" писал, что спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что тип ракеты, которую применил враг для атаки, устанавливают. Специалисты рассматриваются разные версии, анализируя ее обломки. В частности, что враг использовал управляемую авиационную ракету.