Коли телевежу у Харкові відновлять? Нові фото та подробиці російського удару

Харків‘яни можуть підключати кабельне та супутникове ТБ

Напередодні, 22 квітня, російські окупанти влучили ракетою Х-59 по харківській телевежі. Внаслідок обстрілу в місті та найближчих населених пунктах обласного центру відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, загальна висота вежі до влучання — 250 метрів.

"Удар був на висоті близько 140 метрів. Пошкоджені технічні приміщення. Фахівці аналізують ступінь пошкодження телевізійного обладнання", — заявив він.

Також Синєгубов додав, що харків‘яни можуть підключати кабельне та супутникове ТБ.

"Радіо, інтернет та мобільний звʼязок працюють. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації!" — проінформував він.

Разом з тим, директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол в ефірі "Радіо Свобода" також підтвердив, що цифрове телебачення по Харкову в зоні дії передавача та у найближчих населених пунктах наразі відсутнє.

За його словами, фахівці проводять аналіз та розбирають пошкоджену техніку, аби зробити остаточні висновки про збитки, які були нанесені ударом росіян.

Сокол припускає, що відновити телевежу буде можливо лише після завершення бойових дій.

"Якщо брати до уваги спосіб, яким вона (телевежа — Ред.) була збудована, то її відновлення можливе після завершення бойових дій", — сказав він та висловив думку, що це була спроба залякування.

"На мою особисту думку, це було залякування населення міста Харкова та найближчих населених пунктів. Уявіть собі, серед білого дня о 16:40 був нанесений ракетний удар по вежі, яка є найвищим об’єктом у місті Харкові. Звісно, це трохи схвилювало людей. Я думаю, цей удар був спрямований на те, щоб трохи залякати населення Харківської області", — резюмував Сокол.

Раніше "Телеграф" писав, що речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що тип ракети, яку застосував ворог для атаки, наразі встановлюють. Фахівці розглядаються різні версії, аналізуючи її уламки. Зокрема, що ворог використав керовану авіаційну ракету.