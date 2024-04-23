Пропаганда чи ознака наступу – про що говорять удари по телевежах у прикордонних регіонах?

Окупанти можуть переслідувати цілу низку цілей, у тому числі військових

Російські окупанти завдають систематичних ударів по телевізійній інфраструктурі у прикордонних областях України. Спершу це була Сумська область, а тепер Харків. Речник Повітряних сил України Ілля Євлаш пояснив, що найімовірніше це було зроблено з метою поширити російську пропаганду на територію Харківщини.

Пропаганда та контрпропаганда

Першою заявленою метою удару не лише по телевежі у Харкові, а й радіотехнічним об’єктам у Сумській області з боку окупантів є боротьба з нібито українською пропагандою. Так, на одному з російських пропагандистських Telegram-каналів стверджують, що удар по телевежі був по суті атакою військового об’єкта, оскільки там нібито були встановлені засоби зв’язку, які використовуються українськими військовими. Також пропагандисти переживають, що завдяки цій телевежі український телесигнал діставав до власне російських територій.

Водночас експерт зі зв’язку та військовослужбовець ЗСУ Сергій Флеш висловив сумнів щодо ефективності подібних ударів.

"Ну може стояв там якийсь військовий ретранслятор зв’язку. Таких сотні стоїть за висотами. Знищення однієї вежі ніяк не змінить глобально ситуацію зі зв’язком. Вам це скаже будь-який зв’язківець", — написав експерт.

Готується наступ? Навряд, але є нюанс

На думку військового експерта, полковника ЗСУ Владислава Селезньова, цілеспрямований удар окупантів по телевежах може говорити і про переслідування ними суто військових цілей.

"Зв’язок сьогодні – це нерв армії, що дозволяє керувати військами і від його стабільності багато залежить. Так, з цією метою може використовуватися цивільна інфраструктура, але цілі, які переслідують ворога такі удари, можуть бути і суто військовими", — пояснює "Телеграфу" експерт.

Так, за його словами, прикордонні райони Харківської, Сумської та частково Чернігівської областей все частіше зазнають ударів КАБів, артилерії, набігів ДРГ, що створює напругу військам ЗСУ, які там знаходяться.

"На території прикордонних з Україною Білгородської, Курської та інших областей зосереджено близько 39 тисяч російських військових. Цього явно недостатньо для повноцінного наступу, але змушує тримати тут сили ЗСУ. Позбавлення зв’язку, зростання обстрілів, по-перше, сковує їх на місці, по- по-друге, може змусити командування розтягнути їх, тим самим послабивши оборону", — говорить про військову небезпеку для прикордонних територій України Владислав Селезньов.

На думку військового експерта, співголови Громадської ініціативи "Права Справа" Дмитра Снєгірьова, удари по цивільній інфраструктурі, які РФ обрушує на прикордонні території України, мають під собою військову мету.

"Це позбавлення мешканців мільйонного Харкова доступу до комунальних послуг, створення інформаційного вакууму та багато іншого буде спонукати мешканців їхати з міста. Тим самим створюватиметься той "санітарний кордон" про який говорять у Росії", — пояснив "Телеграфу" експерт.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов підтвердив, що через попадання по телевежі в Харкові та найближчих до нього населених пунктах зник сигнал цифрового ефірного мовлення.