Цифры впечатляют: Британия оценила потери российских окупантов в войне против Украины

Полная статистика потерь русских войск

Минобороны Британии оценивает потери российских войск в войне против Украины в 450 000 убитыми или ранеными. А также 10 тысяч уничтоженной российской бронетехники.

Об этом пишет UK Defence Journal, ссылаясь на заявление министра по делам вооруженных сил при министерстве обороны Великобритании Лео Докерти.

"По нашим оценкам, примерно 450 000 российских военных были убиты или ранены, а еще десятки тысяч уже дезертированы с начала конфликта. Число погибших в российских частных военных компаниях (ПВК) неизвестно", — отмечает Докерти.

Также в ведомстве оценивается, что с начала войны Россия потеряла более 10 тысяч единиц бронированной техники.

"С начала конфликта были уничтожены, оставлены или захвачены Украиной более 10 тыс. единиц российской бронетехники, в том числе почти три тысячи основных боевых танков, 109 самолетов, 136 вертолетов, 346 беспилотных летательных аппаратов, 23 военно-морских судна всех классов и более 1 500 артиллерийских систем всех типов", — добавил министр.

Ранее "Телеграф" писал, что в западной прессе появился детальный план по разрушению Керченского моста. Свое видение того, как Украина может взорвать "сакральное" для россиян сооружение, выразил директор Центра оборонных концепций и технологий Брайан Кларк.