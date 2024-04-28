В университет в Казани ожидают поставки научных кадров для работы на российский ОПК

В белорусском государственном техническом университете начался Международный молодежный форум по разработке БПЛА, курируемый россиянами. На нем были замечены представители террористической организации ППК "Вагнер".

Задачей форума является "максимально привлечь молодых белорусов к разработке и производству БПЛА для России". Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении отмечается, что кураторами форума является госсекретарь "союзного государства" Дмитрий Мезенцев. А также посол РФ Борис Грызлов.

Кроме того, в Минск приехала представительная делегация от Казанского технического исследовательского университета, которая занимается разработкой боевых БПЛА в России. Именно в университет в Казани ожидается поставка научных кадров для работы на российский ОПК.

Стоит отметить, что на стороне террористов воюют уже десятки тысяч азиатских и африканских стран. Вербуют иностранцев исключительно на роль пушечного мяса, поэтому наемники почти не получают подготовки, а то и оплаты.

В частности, наемникам-иностранцам россияне обещают от двух до четырех тысяч долларов в месяц, что в тех странах, откуда прибывают завербованные – большие деньги. Но фактически очень многие наемники получают разве что несколько сотен долларов денежного довольствия, а некоторые даже этих денег не видят.

Ранее "Телеграф" писал, что российские террористы из террористической группировки "ПИК "Вагнер" начали масштабную вербовку мужчин на временно оккупированных территориях Украины. Террористы обещают, что на фронт в Украине новобранцев якобы никто не отправит — вместо этого предлагают ехать воевать в Африку".