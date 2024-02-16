Со всех уголков мира: Россия продолжает искать наемников для войны в Украине

Активнее всего вербуют граждан Сирии, Непала, Афганистана, Индии, Конго, Египта и стран средней Азии.

Российские террористы продолжают искать и вербовать наемников для участия в войне против Украины. Предпочтение отдается странам Азии и Африки и это приносит свои плоды – на стороне террористов воюют десятки тысяч граждан азиатских и африканских стран.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления. Отмечается, что россияне вербуют иностранцев исключительно на роль пушечного мяса, поэтому наемники почти не получают подготовки, а то и оплаты.

В частности, наемникам-иностранцам россияне обещают от двух до четырех тысяч долларов в месяц, что в тех странах, откуда прибывают завербованные – большие деньги. Но фактически очень многие наемники получают разве что несколько сотен долларов денежного довольствия, а некоторые даже этих денег не видят.

Активнее всего вербуют граждан Сирии, Непала, Афганистана, Индии, Конго, Египта и стран средней Азии. Платят им копейки, а подготовку дают минимальную, поскольку главная задача этих "одноразовых" наемников – штурмы украинских позиций.

Как писал "Телеграф", русская армия завербовала почти 15 000 непальцев для участия в войне против Украины. Многие вернулись травмированными, тогда как некоторые, так и не вернулись.

Кроме непальцев на временно оккупированных территориях Донецкой области были замечены наемники из Малайзии, которых Россия завербовала на войну против Украины. Что интересно, их сопровождает переводчик, а также бывшие "вагнеровцы".

Добавим, что ВСУ взяли в плен наемника с другого конца света. Он прибыл воевать за Россию из далекой африканской республики Сьерра-Леоне.