Росіяни вербують у Білорусі студентів для допомоги у війні проти України: подробиці

До університету у Казані очікують постачання наукових кадрів для роботи на російський ОПК

У білоруському державному технічному університеті розпочався Міжнародний молодіжний форум з розробки БПЛА, який курують росіяни. На ньому були помічені представники терористичної організації ПВК "Вагнер".

Задачею форуму є "максимально залучити молодих білорусів до розробки й виробництва БПЛА для зс рф". Про це повідомляє Центр Національного спротиву.

У повідомленні зазначається, що кураторами форуму є держсекретар "союзної держави" Дмітрій Мезенцев. А також посол РФ Боріс Гризлов.

Окрім цього, до Мінська приїхала представницька делегація від Казанського технічного дослідницького університету, яка займається розробленням бойових БПЛА у Росії. Саме до університету у Казані очікують постачання наукових кадрів для роботи на російський ОПК.

Варто зазначити, що на боці терористів воюють вже десятки тисяч громадян азіатських та африканських країн. Вербують іноземців виключно на роль гарматного м'яса, тому найманці майже не отримують підготовки, а то й оплати.

Зокрема найманцям-іноземцям росіяни обіцяють від двох до чотирьох тисяч доларів на місяць, що у тих країнах, звідки прибувають завербовані – великі гроші. Але фактично дуже багато найманців отримують хіба що кілька сотень доларів грошового забезпечення, а деякі навіть цих грошей не бачать.

Раніше "Телеграф" писав, що російські терористи з терористичного угруповання "ПВК "Вагнер" почали масштабне вербування чоловіків на тимчасово окупованих територіях України. Терористи обіцяють, що на фронт в Україні новобранців нібито ніхто не відправить – замість цього пропонують їхати воювати в Африку.