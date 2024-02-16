Зі всіх куточків світу: Росія продовжує шукати найманців для війни в Україні

Активніше за все вербують громадян Сирії, Непалу, Афганістану, Індії, Конго, Єгипту та країн середньої Азії

Російські терористи продовжують шукати та вербувати найманців для участі у війні проти України. Перевага віддається країнам Азії та Африки і це приносить свої плоди – на боці терористів воюють вже десятки тисяч громадян азіатських та африканських країн.

Про це повідомив Центр національного спротиву. Зазначається, що росіяни вербують іноземців виключно на роль гарматного м'яса, тому найманці майже не отримують підготовки, а то й оплати.

Зокрема найманцям-іноземцям росіяни обіцяють від двох до чотирьох тисяч доларів на місяць, що у тих країнах, звідки прибувають завербовані – великі гроші. Але фактично дуже багато найманців отримують хіба що кілька сотень доларів грошового забезпечення, а деякі навіть цих грошей не бачать.

Активніше за все вербують громадян Сирії, Непалу, Афганістану, Індії, Конго, Єгипту та країн середньої Азії. Платять їм копійки, а підготовку дають мінімальну, оскільки головне завдання цих "одноразових" найманців – штурми українських позицій.

Як писав "Телеграф", російська армія завербувала майже 15 000 непальців для участі у війні проти України. Багато з них повернулися травмованими, тоді, як дехто, так і не повернувся.

Окрім непальців на тимчасово окупованих територіях Донецької області були помічені найманці з Малайзії, яких Росія завербувала на війну проти України. Що цікаво, їх супроводжує перекладач, а також колишні "вагнерівці".

Додамо, що ЗСУ взяли в полон найманця з іншого кінця світу. Він прибув воювати за Росію із далекої африканської республіки Сьєрра-Леоне.