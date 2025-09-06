Хронологія війни — день 1291: Україна готує нові удари, а Росія посилила FPV-атаки

6 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині

На календарі субота, 6 вересня 2025 року. Росіяни не зменшують обертів на фронті, а за попередню добу було зафіксовано 122 бойових зіткнення. Більшість з них сталися на Покровському та Лиманському напрямках. Тим часом окупанти планують посилити ракетно-дроновий терор, в тому числі FPV-атаки. А Україна готує масштабну відсіч окупантам.

Як проходить 1290 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 5 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 Біля Києва та у Сумській області фіксувалися російські ударні дрони. Також розвідувальний дрон окупантів літав біля Одеси — над Чорним морем.

00:00 Наразі не спостерігається російських ударних дронів у повітряному просторі України. Стратегічна авіація та залишки Чорноморського флоту РФ неактивні.

