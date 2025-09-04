Хронологія війни — день 1289: проблеми з бомбардувальниками у росіян та бої під Покровськом

4 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.

На календарі четвер, 4 вересня 2025 року. Росіяни не зменшують обертів на фронті, а за попередню добу було зафіксовано 147 бойових зіткнень. 49 із них сталося на Покровському напрямку, проте Лиманське зі своїми 34 не набагато спокійніше. Після чергового ракетного удару по Україні в Росії спливли нові проблеми з літаками стратегічної авіації, що може свідчити про виснаження їхнього ресурсу, проте масштабування виробництва БПЛА не дає сподіватися на зменшення кількості обстрілів у найближчому майбутньому.

Як проходить 1289 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 4 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 Щонайменше три російські дрони помічені в Харківській області в районі Чугуєва.

00:00 Монітори повідомляють, що над Україною помічено лише кілька розвідувальних дронів. Швидше за все ця ніч буде тихою.

