Хронологія війни — день 1288: бої в Донецькій області та нові обстріли України

3 вересня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про всі головні події дня на фронті та в дипломатичній площині.

На календарі середа, 3 вересня 2025 року. Бойові дії на полі бою продовжуються з попередньою інтенсивністю, а всього за попередню добу зафіксовано 122 зіткнення. Росіяни активізувалися на всіх основних напрямках Донецької області. На тлі цього тривають масовані удари по Україні із застосуванням дронів та ракет. Аналітики кажуть, що з наближенням холодної пори року загарбники знову спробують знищити об’єкти енергетики.

Як проходить 1288 день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 3 вересня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 Близько сотні дронів літають над Україною. Кореспонденти "Телеграфа" повідомляють про вибухи у Києві та Луцьку.

00:00 Над Україною зафіксовано близько сотні БПЛА. Монітори повідомляли про те, що ближчим до ранку можливий виліт стратегічної авіації.

