Росія двічі вдарила по Хмельницькому. Є руйнування, спалахнула пожежа (відео)

На щастя, обійшлося без постраждалих

Вибухи у Хмельницькому пролунали рано вранці у середу, 3 вересня. Ворог атакував обласний центр в ході чергового масованого комбінованого ракетно-дронового удару по Україні.

Атака на Хмельницький 3 вересня — що відомо про наслідки

Як повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин, в результаті російської терористичної атаки є пошкодження і займання. Також пошкоджено понад 50 вікон у навчальному закладі, та понад 100 вікон у житлових будинках. Є руйнування на території комунального підприємства, знищено приватні гаражі та автівки.

Голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін поінформував, що Хмельницька область 3 вересня була атакована ракетами та дронами двічі — вночі та зранку. Працювали сили ППО.

Є збиття, але є й пошкодження. На щастя, інформації про травмованих чи загиблих наразі не надходило. Станом на зараз (7:20 3 вересня, — ред.) відомо про пожежу на території гаражного комплексу, пошкоджено тролейбус, вибито вікна в житлових будинках, пошкоджено нежитлові приміщення Сергій Тюрін

Тролейбуси курсують зі змінами у графіку

У зв'язку з ворожим обстрілом, громадський транспорт 3 вересня здійснюватиме перевезення пасажирів зі значними відхиленнями у графіках руху. Також на маршрути вийде менша кількість рухомого складу.

В мережі публікують кадри наслідків російського удару по Хмельницькому — ворог вдарив крилатою ракетою по гаражному кооперативу. Спалахнула масштабна пожежа, дим було видно здалеку.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 3 вересня Росія також вдарила по місту Калуш на Івано-Франківщині. Під ударом був обʼєкт інфраструктури.