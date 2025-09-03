Россия дважды ударила по Хмельницкому. Есть разрушения, вспыхнул пожар (видео)

К счастью, обошлось без пострадавших

Взрывы в Хмельницком прогремели ночью и ранним утром в среду, 3 сентября. Враг атаковал областной центр в ходе очередного массированного комбинированного ракетно-дронового удара по Украине.

Атака на Хмельницкий 3 сентября — что известно о последствиях

Как сообщил городской голова Хмельницкого Александр Симчишин, в результате российской террористической атаки повреждения и возгорания. Также повреждено более 50 окон в учебном заведении и более 100 окон в жилых домах. Есть разрушения на территории коммунального предприятия, уничтожены частные гаражи и автомобили.

Глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин проинформировал, что Хмельницкая область 3 сентября была атакована ракетами и дронами дважды — ночью и утром. Работали силы ПВО.

Есть сбитие, но есть и повреждения. К счастью, информации о травмированных или погибших пока не поступало. По состоянию на сейчас (7:20 3 сентября, — ред.) известно о пожаре на территории гаражного комплекса, поврежден троллейбус, выбиты окна в жилых домах, повреждены нежилые помещения Сергей Тюрин

Троллейбусы курсируют с изменениями в графике

В связи с вражеским обстрелом общественный транспорт 3 сентября будет осуществлять перевозку пассажиров со значительными отклонениями в графиках движения. Также на маршруты выйдет меньшее количество подвижного состава.

В сети публикуют кадры последствий российского удара по Хмельницкому – враг ударил крылатой ракетой по гаражному кооперативу. Вспыхнул масштабный пожар, дым был виден издалека.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 3 сентября Россия также ударила по городу Калуш Ивано-Франковской области. Под ударом находился объект инфраструктуры.