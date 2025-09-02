Хронология войны — день 1288: бои в Донецкой области и новые обстрелы Украины

3 сентября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию обо всех главных событиях дня на фронте и в дипломатической плоскости

На календаре среда, 3 сентября 2025 года. Боевые действия на поле боя продолжаются с прежней интенсивностью, а всего за предыдущие сутки зафиксировано 122 столкновения. Россияне активизировались на всех основных направлениях в Донецкой области. На фоне этого продолжаются массированные удары по Украине с применением дронов и ракет. Аналитики говорят, что с приближением холодной поры года, захватчики вновь попытаются уничтожить объекты энергетики.

Как проходит 1288 день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 3 сентября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

1:00 Около сотни дронов летают над Украиной. Корреспонденты "Телеграфа" сообщают о взрывах в Киеве и в Луцке.

00:00 Над Украиной зафиксировано около сотни БПЛА. Мониторы сообщали о том, что ближе к утру возможен вылет стратегической авиации.

