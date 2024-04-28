Цифри вражають: Британія оцінила втрати російських окупантів у війні проти України

Повна статистика втрат російських військ

Міноборони Британії оцінює втрати російських військ у війні проти України у 450 000 вбитими або пораненими. А також 10 000 знищеної російської бронетехніки.

Про це пише UK Defence Journal, посилаючись на заяву міністра у справах збройних сил при міністерстві оборони Великої Британії Лео Докерті.

"За нашими оцінками, приблизно 450 000 російських військових були вбиті або поранені, а ще десятки тисяч уже дезертирували з початку конфлікту. Кількість загиблих у російських приватних військових компаніях (ПВК) невідома", — зазначає Докерті.

Також у відомстві оцінюють, що від початку війни Росія втратила понад 10 тисяч одиниць броньованої техніки.

"Від початку конфлікту були знищені, залишені або захоплені Україною понад 10 тис. одиниць російської бронетехніки, в тому числі майже три тисячі основних бойових танків, 109 літаків, 136 вертольотів, 346 безпілотних літальних апаратів, 23 військово-морських судна всіх класів і понад 1 500 артилерійських систем усіх типів", — додав міністр.

Раніше "Телеграф" писав, що у західній пресі з’явився детальний план з руйнації Керченського мосту. Своє бачення того, як Україна може підірвати "сакральну" для росіян споруду, висловив директор Центру оборонних концепцій і технологій Брайан Кларк.