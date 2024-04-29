Украина вернула контроль над островом в Херсонской области: почему он важен, объяснили в ВСУ

Некоторое время остров считался серой зоной

Украинским военным удалось вернуть контроль над островом Нестрыга в Херсонской области, имеющем тактическое значение. Как следствие, качество контроверсионных мер может быть увеличено.

Об этом заявил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в комментарии "Громадському радіо". Он отметил, что остров имеет большое значение в порционных боях.

"Речь идет не о стратегии, а о порционных боях, это большее тактическое значение. Локации, которые не позволяют врагу приближаться к нашим позициям, они имеют значение", — заявил Плетенчук.

Остров Нестрыга

По его словам, враг обычно использует подобные локации, поэтому возвращение контроля над островом в первую очередь важно для качества контрдиверсионных мер.

"Фактически это наш берег… На самом деле такие острова большей частью болотисты, на карте его придется искать долго, но он больше, чем те населенные пукнуть, напротив которых он расположен… Некоторое время он считался серой зоной", — подчеркнул спикер.

Заметим, что в поле боя в Украине обострилась ситуация. По словам главкома Александра Сырского, оккупанты пытаются перехватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта. Россияне сосредоточили основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Они активно атакуют по всей линии фронта, в некоторых направлениях имеют тактические успехи.

Ранее "Телеграф" писал, что самыми горячими направлениями на сегодняшний день остаются Авдеевское, Бахмутское и Лиманское. На них российские захватчики атакуют больше всего.