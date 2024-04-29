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Враг резко усилил атаки на фронте: где сильнее всего обострилась ситуация (карта)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Какая сейчас ситуация на фронт Новость обновлена 29 апреля 2024, 08:18
Какая сейчас ситуация на фронт. Фото Генштаб ВСУ

Враг активно атакует три направления

За прошедшие сутки на фронте произошло 131 боевое столкновение. На Авдеевском направлении резко возросло количество атак со стороны врага.

Об этом говорится в свежей сводке Генштаба за 29 апреля. В целом, враг нанес 1 ракетный и 82 авиационных удара, совершил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Самыми горячими направлениями на сегодняшний день остаются Авдеевское, Бахмутское и Лиманское. На них российские захватчики атакуют больше всего.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 55 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Керамик, Архангельское, Уманское, Сокол, Очеретино, Калиново, Соловьево, Новопокровское, Новоселовка Первая и западнее Семеновки Донецкой области. Сутками ранее было зафиксировано 35 атак.

На Бахмутском направлении нашими отбито 29 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Григоровка, Ивановское, Клещиевка, Новый, Андреевка Донецкой области.

На Лиманском направлении оккупанты совершили 18 атак в районах населенных пунктов Копанки, Новосергеевка Харьковской области; Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Водяное, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты 4 раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра, 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что аналитики сделали прогноз, остановит ли помощь от США наступление российских оккупантов.

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#Украина #Война #Бои #Карты #Генштаб #Фронт #Атаки