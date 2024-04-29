Ворог різко посилив атаки на фронті: де найсильніше загострилася ситуація (карта)

Ворог активно атакує три напрямки

Минулої доби на фронті сталося 131 бойове зіткнення. На Авдіївському напрямі різко зросла кількість атак із боку ворога.

Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу за 29 квітня. Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населеними пунктами.

Найгарячішими напрямками на сьогодні залишаються Авдіївське, Бахмутське та Лиманське. На них російські загарбники атакують найбільше.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 55 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Архангельське, Уманське, Сокіл, Очеретине, Калинове, Соловйове, Новопокровське, Новоселівка Перша та на захід від Семенівки Донецької області. Добами раніше було зафіксовано 35 атак.

На Бахмутському напрямку нашими відбито 29 атак у районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Новий, Андріївка Донецької області.

На Лиманському напрямку окупанти здійснили 18 атак у районах населених пунктів Копанки, Новосергіївка Харківської області; Макіївка, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 15 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку окупанти 4 рази атакували позиції наших захисників у районах Старомайорського Донецької області.

У Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, 5 разів атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що аналітики зробили прогноз, чи зупинить допомогу від США настання російських окупантів.