Не только отсутствие ротаций: офицер ВСУ объяснил, почему военные уходят в самоволку

Военные часто предупреждают, что пойдут на такой шаг

Военные, которые самовольно оставляют часть (СОЧ) или идут в так называемую самоволку, делают это по нескольким причинам, основа у которых общая — они уже не могут оставаться там. То ли из-за состояния здоровья, то ли из-за малой вероятности ротации, то ли из-за причин личного характера, но они это делают.

И чаще всего сообщают об этом командиру заранее. Об этом рассказывает офицер ВСУ, бывший командир штурмовой роты штурмового батальона Михаил Онуфер в интервью "Украинской правде".

"Львиная доля людей идет в СОЧ из-за невозможности нормально отдохнуть или же люди, которые имеют зависимости. Приходит человек, полгода воюет, год воюет, спрашивает: "Когда будет ротация?". А ему никто четко сказать не может, потому что в командование нет понимания, будут выводить бригаду или нет. Ты говоришь этому человеку по-человечески: "Не надо идти в СОЧ". Потом говоришь: "Друг, за это есть уголовная ответственность, не делай этого, тебя же через месяц или через два найдут, и что ты будешь делать?" Он отвечает: "Не знаю, но я просто ухожу". И идет", — отмечает он.

По словам Онуфера, отсутствие возможности иметь хотя бы какой-то отдых приводит к потере таких бойцов, которые никогда не ушли бы в СОЧ.

Военный добавляет, что среди причин также то, что кто-то не смог найти общий язык с командованием, имеет семейные проблемы или потерял здоровье и считает себя непригодным.

""У меня все болит, я не могу зайти в окоп". А по документам он годен, мы не можем его освободить от боевых задач, тогда он говорит: "Все, вас не интересует мое состояние здоровья, я пойду в СОЧ". Если подводить риска, то в основном в СОЧ идут те, кто по личным причинам не хотят выполнять задачи ", — говорит Онуфер.

И военные обычно предупреждают, что пойдут на такой шаг. Хотя чаще всего это происходит в ультимативной форме.

"Народ очень часто предупреждает об этом ультиматумом: не отпускаете меня, не переводите на должность, на которую я хочу – я ушел. Или же, чего очень не любит командование, ставит перед фактом: "Я поехал решать свои дела, буду за три дня ". Тогда командир сразу подает его как отсутствующего, и это правильно — должна быть дисциплина", — отмечает заместитель комбата.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам Онуфера, самая большая нехватка людей на фронте, прежде всего, сейчас в пехотных подразделениях. Сейчас туда приходят люди из тыловых подразделений, но далеко не все хотят воевать.