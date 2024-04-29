Не тільки відсутність ротацій: офіцер ЗСУ пояснив, чому військові йдуть у самоволку

Військові часто попереджають, що підуть на такий крок

Військові, які самовільно залишають частину (СЗЧ) або йдуть у так звану самоволку, роблять це з декількох причин, у яких спільне підґрунтя — вони вже не можуть залишатись там. Так чи то через стан здоровʼя, чи то через малу ймовірність ротації, чи то через причини особисто характеру, але вони це роблять.

І найчастіше повідомляють про це командира завчасно. Про це розповідає офіцер ЗСУ, колишній командир штурмової роти штурмового батальйону Михайло Онуфер в інтервʼю "Українській правді".

"Левова частка людей іде в СЗЧ через неможливість нормально відпочити або ж це люди, які мають залежності. Приходить людина, пів року воює, рік воює, питає: "Коли буде ротація?". А йому ніхто чітко сказати не може, бо в командування немає розуміння, будуть виводити бригаду чи ні. Ти кажеш цій людині по-людськи: "Не треба йти в СЗЧ". Потім кажеш: "Друже, за це є кримінальна відповідальність, не роби цього, тебе ж через місяць чи через два знайдуть, і що ти будеш робити?". Він відповідає: "Не знаю, але я просто йду". І йде", — зазначає він.

За словами Онуфера, відсутність можливості мати хоча б якийсь відпочинок призводить до втрати таких бійців, які б ніколи не пішли в СЗЧ.

Військовий додає, що серед причин також те, що хтось не зміг знайти спільну мову з командуванням, має сімейні проблеми або втратив здоров'я і вважає себе непридатним.

""У мене все болить, я не можу зайти в окоп". А по документах він придатний, ми не можемо його звільнити від бойових задач, тоді він каже: "Все, вас не цікавить мій стан здоров'я, я піду в СЗЧ". Якщо підводити риску, то в основному в СЗЧ йдуть ті, хто з особистих причин не хочуть виконувати завдання", — каже Онуфер.

І військові, зазвичай, попереджають, що підуть на такий крок. Хоча найчастіше це відбувається в ультимативній формі.

"Народ дуже часто попереджає про це ультиматумом: не відпускаєте мене, не переводите на посаду, на яку я хочу – я пішов. Або ж, чого дуже не любить командування, ставить перед фактом: "Я поїхав вирішувати свої справи, буду за три дні". Тоді командир одразу подає його як відсутнього, і це правильно – має бути дисципліна", — наголошує заступник комбата.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами Онуфера, найбільша нестача людей на фронті насамперед зараз у піхотних підрозділах. Зараз туди приходять люди з тилових підрозділів, проте далеко не всі хочуть воювати.