Після перегляду військових частин людей знайшли: Генштаб повідомив подробиці про ротацію ЗСУ

Попри запеклі бої, можливість таки знайшли

Українські захисники, які з початку повномасштабного вторгнення перебувають на передовій, отримали можливість відпочинку. Адже почалась планова ротація підрозділів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що також відбувається посилення бригад, які продовжують боронити Україну вздовж лінії зіткнення.

"Триває планова ротація підрозділів, які з початку повномасштабного вторгнення виконували завдання в районах бойових дій. Попри те, що російські окупанти продовжують тиснути на багатьох напрямках, знайдені можливості для почергової відправки бригад на відпочинок", — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, ротація та посилення бригад стала можлива, зокрема, і після перегляду чисельності певних підрозділів, які не беруть участі у бойових діях. Тисячі військовослужбовців, яких перемістили з фронту, були спрямовані до бойових частин.

"Цей процес триватиме і далі", — підсумовують у Генеральному штабі.

Раніше "Телеграф" писав, що наприкінці лютого 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка обороняла Авдіївку від російських загарбників, пішла на ротацію. Військовослужбовці отримали можливість відпочити вперше від початку повномасштабної війни.